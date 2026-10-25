В деня на избора ви срещаме с една дама, която знае как да печели. Камелия Иванова е "Мис България 2026 година" – тя е студентка, но и автор на дистопичен роман.

Чрез него тя иска да покаже как може да се отразят действията ни върху планетата. "Книгата е за всеки. Моите баби бяха първите читатели", каза тя.

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Тя заяви, че страната трябва да предлага повече перспективи за младото поколение, така че то да може да гради бъдещето си тук. „Бих се доверила на този, който може да покаже с действия, че това, което казва, е истина. В днешно време, особено със социалните мрежи, е много лесно да вдъхновим хората и да ни повярват”, заяви „Мис България 2026”.

„Всяко едно действие влияе на живота ти и трябва да взимаме правилни решения. Ако се изслушваме, може да избягваме всички конфликти и войни”, каза Иванова.

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Редактор: Никола Тунев