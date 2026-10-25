Гласувах за истината и за много дълга чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев, след като упражни правото си на глас.

Василев дава своя вот „срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството“, и подчерта важността на българския национален интерес и изрази надежда, че „все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България“.

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Той призова гражданите за по-висока избирателна активност. „Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза кандидатът за президент.

Василев изрази съжаление относно ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция, коментирайки, че „хората са обидени и ще по този начин искат да накажат политиците“.

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Редактор: Никола Тунев