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Той призова гражданите за по-висока избирателна активност
Гласувах за истината и за много дълга чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев, след като упражни правото си на глас.
Василев дава своя вот „срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството“, и подчерта важността на българския национален интерес и изрази надежда, че „все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България“.
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Той призова гражданите за по-висока избирателна активност. „Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза кандидатът за президент.
Василев изрази съжаление относно ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция, коментирайки, че „хората са обидени и ще по този начин искат да накажат политиците“.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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