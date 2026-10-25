Гласуването на хора с увреждания в секция в столичния квартал „Княжево“ е организирана на приземен етаж, до където трябва да се слезе по стълби. Този сигнал бе подаден от зрител на NOVA за секцията в 26 СУ „Йордан Йовков“ в кв. „Княжево“.

Снимка: зрител на NOVA

„Ето така е организирано упражняването на правото на глас на хората с увреждания в един столичен район - в приземния етаж, последната възможна секция“, съобщава гласоподавателят.

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Редактор: Цвета Лазаркова