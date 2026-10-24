Подготовката в деня за размисъл преди престоящия президентски вот продължава.

В Пловдив всички 1039 машини за гласуване потеглиха към секционните избирателни комисии в областта. Броят им е с 12% повече в сравнение с парламентарните избори през април. Транспортирането и разпределянето на устройствата се извършват под специализиран конвой и засилена полицейска охрана.

В 404 секции ще се гласува с една машина, а в други 62 ще бъдат разположени по две устройства. Машините се транспортират запечатани в специални куфари. В късния следобед във всяка секция ще бъдат извършени техническа проверка и тест на устройствата, след което помещенията ще бъдат запечатани и поставени под полицейска охрана.

Над 60 екипа на електроразпределителното дружество в Южна България ще дежурят в изборния ден, за да реагират своевременно при евентуално прекъсване на електрозахранването в секциите. „Секциите са организирани в два лъча – за област Пловдив и за Пловдив-град. Машините за областта потеглиха по маршрутите си в 11:00 часа, тъй като има доста отдалечени секции, до които устройствата трябва да достигнат заедно с предназначените за тях бюлетини. В изборните помещения няма да бъдат допускани въоръжени лица, както и хора, употребили алкохол или други вещества, които могат да повлияят на поведението им”, обясни главен инспектор Костадин Спасов.

Ден за размисъл преди предстоящия президентски вот

В Бургас подготовката за изборите започна рано сутринта. Машините бяха транспортирани под засилена полицейска охрана.

В областта устройствата се разпределят по 19 маршрута към секционните избирателни комисии. Машинно гласуване ще има в 499 от общо 751 секции в района. В част от тях ще бъдат осигурени по две машини, в зависимост от броя на избирателите.

От Районната избирателна комисия в Бургас съобщиха, че до момента са разгледали три сигнала за неправомерна предизборна агитация. Те са преценени като неоснователни.

В ранния следобед започва подготовката на изборните помещения. След приключването ѝ те ще бъдат запечатани и ще останат под засилена физическа полицейска охрана до 07:00 часа сутринта, когато трябва да започне гласуването. Над 1050 полицейски служители са ангажирани с осигуряването на обществения ред и сигурността на изборния процес на територията на област Бургас.