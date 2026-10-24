Българи, живеещи в 60 държави по света, утре също ще гласуват на президентските избори. Най-много секции ще бъдат открити във Великобритания, където на парламентарния вот през април се чакаше с часове, тъй като имаше само 28 места за гласуване.

За разлика от България, където навсякъде ще се гласува с машини, по-голямата част от вота зад граница ще бъде с хартиени бюлетини. По решение на Централната избирателна комисия машинно гласуване е осигурено за едва 242 от общо 613 секции в чужбина. Във Великобритания ще бъдат отворени 82 секции, но само в 27 от тях ще бъдат поставени машини, което разгневи някои сънародници в социалните мрежи. Има и ново правило за самата изборна процедура, което също може да създаде затруднения.

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За първи път българите в чужбина, които предварително не са подали заявление за гласуване, ще трябва да попълват своите декларации пред членовете на секционната комисия. Досега това се случваше извън изборните помещения, за да може вътре секционните членове да се занимават със самото гласуване и процесът да е по-бърз.



Зорница Рангелова, която е изборен доброволец, казва: "На хората във Великобритания, които са свикнали да попълват декларации, им е странно. Единствените, които го взеха много присърце, са младите, които за първи път ще гласуват. Някои от тях са родени във Великобритания и пишат на български, само защото са обучавани от техните родители или са ходили в български училища. Мои приятели ми казаха, че техните деца са си принтирали декларацията и се упражняват в къщи, за да пишат с малко по-малки букви и да могат да съберат всичко в редовете".

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Новото правило за лично попълване на декларация беше въведено заради много гласуващи в други държави, които разчитаха на помагачи, защото не знаят да пишат на български. То обаче може да доведе до затруднения и в някои лондонски секции, които заради високите наеми са доста малки. На места ще се гласува дори в квартални кафенета.

Зорница казва, че някои от помещенията са по-малки и не вижда как може да се случи такова събиране на хората, за да попълнят декларациите си. Преди документът е бил попълван отвън на опашките от чакащи.

В навечерието на вота много сънародници се питат в социалните мрежи и къде точно ще може да се гласува с машини, тъй като мислят, че в тези секции нещата ще се случват по-бързо. Никъде не е споменато, коя секция ще е с машина и коя с хартия. И още - ако секцията е с машина, тя трябва да се използва дотогава, докато не се развали. Няма опция, ако някой реши, че иска да гласува с бюлетина в секция с машина, да го направи.