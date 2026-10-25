Избирателната активност в област Плевен на провеждащите се днес избори за президент и вицепрезидент на Република България към 11:00 часа е 5,74 процента. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на официалния ѝ сайт, съобщи кореспондетът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Правото си на глас в първите четири часа от изборния ден са упражнили 12 821 души от 223 590 включени в избирателните списъци.

В област Плевен днес се гласува в 388 секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. В 54 от тях вотът е с хартиени бюлетини. С машини се гласува в 334. От общо 388 секционни избирателни комисии 12 са с подвижна избирателна кутия, четири са към болнични заведения, две са в затворите в Плевен и в Белене.

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Редактор: Цветина Петрова