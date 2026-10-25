Снимка: Стопкадър
-
Музикантите от D2 гласуваха в Дюселдорф по време на европейското си турне
-
„За мечтана България“ – визията на двама младежи за страната
-
„Тренд”: Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат-президент, както и в представянето на третия
-
Празни улици и ниска активност в изборния ден в село Джулюница
-
Кристиян Милатинов - от футболния терен до малкия екран
-
Гласът на музикантите: Мария Мутафчиева за непознатите улици и правото да гласуваш
-
Отказът от гласуване е проява на заучена безпомощност според психолога Полина Василева
Според кандидата за вицепрезидент най-важната тема е в България да има повече българи
Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на вот, след което благодари на тези, които са гласували и призова всички да го направят.
„Аз гласувах за това Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи - те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома - в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир“, заяви той.
Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем
Вълчев каза още, че днешното гласуване е в навечерието на Димитровден – ден свързан с българската държавност. „Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа. С това, че гласуваме, ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България“, посочи кандидатът за вицепрезидент.
Кирил Вълчев изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни