Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на вот, след което благодари на тези, които са гласували и призова всички да го направят.

„Аз гласувах за това Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи - те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома - в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир“, заяви той.

Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем

Вълчев каза още, че днешното гласуване е в навечерието на Димитровден – ден свързан с българската държавност. „Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа. С това, че гласуваме, ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

Кирил Вълчев изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цвета Лазаркова