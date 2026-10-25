Българските граждани в Белгия могат да упражнят правото си на глас в 16 избирателни секции. До обяд изборният ден преминава спокойно, като интересът е видимо по-слаб в сравнение с парламентарните избори през април.

За днешния вот са осигурени два пъти повече машини за гласуване спрямо предходните избори. Новото изискване избирателите, които не са подали предварително заявление, да попълват и подписват декларациите си пред секционните комисии не води до образуване на опашки или затруднения в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел.

Как гласуват българите в чужбина

С машини може да се гласува в брюкселските квартали „Етербек“ и „Скарбек“, както и в Антверпен и Гент. В съседен Люксембург също са отворени две секции с машинен вот, а в Нидерландия работещите секции са 24.

Гласуването в Нидерландия също е започнало навреме и преминава спокойно.

Избирателни секции има в Хага, Айндховен, Амстердам, Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Делфт, Емелоорд, Енсхеде, Леуварден, Маастрихт, Миделбург, Неймеген, Ротердам, Тилбург, Утрехт, Харлем и Хилверсум. В Хага са разкрити четири секции, две от които се намират в българското посолство, а в Амстердам са две. В 14 от секциите може да се гласува и с машина.

По данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия от 2026 г. в страната официално са регистрирани 63 240 български граждани.

Общо в Белгия и Люксембург работят 18 избирателни секции - с една по-малко спрямо последните парламентарни избори.

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Редактор: Георги Иванов