Жордан Бардела беше преизбран за председател на крайнодясната партия „Национален сбор” на състоялия се в събота партиен конгрес в град Орлеан.

Според френските медии Бардела е получил около 99% от гласовете при избирателна активност от близо 68%. Резултатът не беше изненада, тъй като 31-годишният политик бе единственият кандидат за поста, който заема от 2022 г.

Бардела е смятан за политическо протеже на кандидатката за президент на Франция Марин Льо Пен. Според социологическите проучвания към момента тя би получила най-голяма подкрепа сред всички кандидати на първия тур на президентските избори догодина.

Втората вълна: Нови протести по улиците на френските градове

Ако кандидатурата на Льо Пен бъде осуетена заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства, Бардела е готов да я замени като втори кандидат.

Първата голяма предизборна проява на Льо Пен след избирането на партиен лидер е насрочена за неделя.

Конгресът на „Национален сбор” беше съпътстван от протести. По данни на префектурата около 13 000 души са участвали в демонстрация срещу партийния форум в Орлеан в събота около обяд. Протестното шествие е преминало мирно през града, съобщиха властите.

Междувременно кметът на града обяви, че се въвежда нощен полицейски час за деца и младежи, за да се предотврати нарушаване на обществения ред и да се ограничи рискът от безредици.

Редактор: Ивета Костадинова