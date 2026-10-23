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Аерогара „Шереметиево“ е евакуирана
Летище „Шереметиево“ в Москва е евакуирано заради атака с украински дронове, съобщава The Telegraph. Пътниците са били призовани да се укрият след задействането на сирените за въздушна тревога, а работата на летищата „Домодедово“, „Внуково“ и „Жуковски“ е временно преустановена.
Кадри и снимки, разпространени в социалните мрежи, показват предполагаемо място на падане на дрон на пистата на „Шереметиево“. Автентичността на изображенията обаче не е потвърдена независимо.
Спряха полетите на летището в Нюрнберг заради "авиационна тревога"
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че 17 дрона, насочващи се към града, са били прехванати. По думите му аварийните служби работят на мястото на удар.
Drone debris found on the runway at Sheremetyevo Airport People were also evacuated from the IQ-quarter tower in Moscow City following the drone attack. The tower houses several Russian government agencies, including the Ministry of Economic Development, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Digital Development and Rosstandart.— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026
Пътниците на „Шереметиево“ са получили указания да се отдалечат от прозорците, да се придвижат към определени зони в терминалите и да останат в защитени помещения и укрития.
„Пътниците се евакуират, а достъпът до зоните с ограничен достъп във всички терминали в момента е преустановен“, уточниха от пресслужбата на летището.
Авиокомпаниите „Аерофлот“ и „Россия“ съобщиха, че са били принудени да отменят или забавят част от полетите си.
В сайта за проследяване на полети flightradar се вижда как десетки самолети обикалят и кражат в небето над руската столица в очакване на разрешение за кацане или пренасочване.
Снимка: flightradar
Руските летища редовно преустановяват работа при установена активност на украински дронове, но евакуацията на пътници е по-рядка мярка.
Снимка: flightradarРедактор: Георги Иванов
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