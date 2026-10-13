Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител.

Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу. При кацането си машината е била придружена от изтребители "Юрофайтър".

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Представители на авиационните власти заявиха, че е бил предаден код за извънредна ситуация. Говорител на летището каза, че самолетът се е приземил безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

Според германските служби за контрол на въздушното движение изтребителите са излетели от базата на 74-то тактическо авиационно крило в Нойбург на Дунав, провинция Бавария, където два изтребителя „Юрофайтър“ се поддържат в денонощна бойна готовност за извънредни ситуации. Изтребителите вече са се завърнали в базата, заяви говорителят на летището в Нюрнберг.

„Проверките на място показаха, че няма опасност“, заяви говорител на полицията и добави, че продължава работата за установяване на причините за задействане на алармата. „Всичко на самолета е наред. Пътниците и пилотите са добре“, каза още полицейският говорител.

Според полицейски представител предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни в какъв състав и мащаб са разположените на място полицейски сили.

Инцидентът се случва няколко часа след като полицията съобщи за възможни наблюдения на дронове на летището. Трима пилоти независимо един от друг съобщиха, че са забелязали обект по време на излитане или кацане, който е можел да бъде дрон.

Служители на летището, гранична полиция и ръководството на въздушното движение веднага са започнали да търсят обекта, като в операцията се включи и хеликоптер.

Редактор: Георги Иванов