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Поради анонимния сигнал за взривно устройство самолетът бил преместен далеч от терминала
Пътниците на самолет на американската авиокомпания Delta Air Lines бяха евакуирани на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив заради анонимен сигнал за бомба, съобщава The Jerusalem Post. Машината е пристигнала от Ню Йорк, а сигналът твърдял, че взривното устройство се намира в багажното отделение.
Самолетът бил бързо евакуиран и преместен далеч от терминала, за да се ограничи евентуалната опасност.
Вторият пилот на самолета на FlyDubai възнамерявал да го разбие в летище или сграда в Израел
BREAKING - Bomb Scare at Ben Gurion Airport: Following an anonymous report of a bomb, a Delta flight that landed at Ben Gurion Airport was diverted to a remote taxiway for inspection, the aircraft is currently being searched, and the passengers were deplaned from the aircraft. The aircraft in question is an Airbus A330-941, registered as N423DX, operating as Delta flight DL234.— Jewish Breaking News (@JBreakingNews) October 13, 2026
Израелската летищна администрация съобщи, че проверките за сигурност са приключили. Впоследствие летището обяви, че работата му е възстановена в пълен обем.
Инцидентът се случва дни след като Израел реши да въведе съществени промени в процедурите за гражданската авиация и контрола върху сигурността след случая със самолет на Flydubai.
Очаква се израелска делегация с представители на Министерството на транспорта и службите за сигурност да посети Дубай. Целта е да бъдат обсъдени мерки за създаване на постоянна и сигурна организация на полетите на израелските авиокомпании.
Израел остава в състояние на повишена готовност след тежкия инцидент с пътнически самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив.
При инцидента вторият пилотът нападна командира на самолета с нож и направи опит да разбие машината. Четирима пътници обаче успяха да го обезвредят.Редактор: Георги Иванов
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