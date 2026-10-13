Поради анонимния сигнал за взривно устройство самолетът бил преместен далеч от терминала

Пътниците на самолет на американската авиокомпания Delta Air Lines бяха евакуирани на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив заради анонимен сигнал за бомба, съобщава The Jerusalem Post. Машината е пристигнала от Ню Йорк, а сигналът твърдял, че взривното устройство се намира в багажното отделение.

Самолетът бил бързо евакуиран и преместен далеч от терминала, за да се ограничи евентуалната опасност. 

Вторият пилот на самолета на FlyDubai възнамерявал да го разбие в летище или сграда в Израел

Израелската летищна администрация съобщи, че проверките за сигурност са приключили. Впоследствие летището обяви, че работата му е възстановена в пълен обем.

Инцидентът се случва дни след като Израел реши да въведе съществени промени в процедурите за гражданската авиация и контрола върху сигурността след случая със самолет на Flydubai.

Очаква се израелска делегация с представители на Министерството на транспорта и службите за сигурност да посети Дубай. Целта е да бъдат обсъдени мерки за създаване на постоянна и сигурна организация на полетите на израелските авиокомпании.

Израел остава в състояние на повишена готовност след тежкия инцидент с пътнически самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив.

При инцидента вторият пилотът нападна командира на самолета с нож и направи опит да разбие машината. Четирима пътници обаче успяха да го обезвредят.

Редактор: Георги Иванов
Източник: The Jerusalem Post

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