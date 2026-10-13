Пътниците на самолет на американската авиокомпания Delta Air Lines бяха евакуирани на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив заради анонимен сигнал за бомба, съобщава The Jerusalem Post. Машината е пристигнала от Ню Йорк, а сигналът твърдял, че взривното устройство се намира в багажното отделение.

Самолетът бил бързо евакуиран и преместен далеч от терминала, за да се ограничи евентуалната опасност.

Вторият пилот на самолета на FlyDubai възнамерявал да го разбие в летище или сграда в Израел

BREAKING - Bomb Scare at Ben Gurion Airport: Following an anonymous report of a bomb, a Delta flight that landed at Ben Gurion Airport was diverted to a remote taxiway for inspection, the aircraft is currently being searched, and the passengers were deplaned from the aircraft. The aircraft in question is an Airbus A330-941, registered as N423DX, operating as Delta flight DL234. — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) October 13, 2026

Израелската летищна администрация съобщи, че проверките за сигурност са приключили. Впоследствие летището обяви, че работата му е възстановена в пълен обем.

Инцидентът се случва дни след като Израел реши да въведе съществени промени в процедурите за гражданската авиация и контрола върху сигурността след случая със самолет на Flydubai.

Очаква се израелска делегация с представители на Министерството на транспорта и службите за сигурност да посети Дубай. Целта е да бъдат обсъдени мерки за създаване на постоянна и сигурна организация на полетите на израелските авиокомпании.

Израел остава в състояние на повишена готовност след тежкия инцидент с пътнически самолет на Flydubai, изпълняващ полет от Дубай до Тел Авив.

При инцидента вторият пилотът нападна командира на самолета с нож и направи опит да разбие машината. Четирима пътници обаче успяха да го обезвредят.

Редактор: Георги Иванов