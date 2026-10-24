Трима души са загинали след вчерашен украински ракетен удар по предприятие в западния руски град Орел. Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков не посочи конкретно поразения обект, но допълни, че ударът е причинил пожар и че телата на тримата загинали са извадени от отломките.

„Поредната вражеска ракетна атака по цивилна цел. Този път бяха нанесени щети на предприятие в град Орел. Това беше особено цинично, защото ударът беше нанесен, докато хората излизаха от работа и се завръщаха у дома при семействата“, заяви Кличков.

Според украинския генерален щаб е поразен завод, произвеждащ електронно и оптично оборудване.

На контролирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения в електроснабдяването и водоснабдяването след украинска атака през нощта срещу енергийна инфраструктура, съобщи, цитиран от ТАСС, назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов в канала си в Telegram.

Руски удари по една от топлоелектрическите централи на украинската енергийна компания ДТЕК

„Текат възстановителни дейности, а на място работят всички съответни служби. Актуални графици за прекъсванията ще бъдат публикувани в официалните информационни канали на съответните държавни ведомства и администрацията“, се посочва в изявлението.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени общо 616 украински дрона над повече от двадесет региона на страната, предаде АФП. Падащи отломки от дронове са предизвикали пожари и са довели до раняването на няколко души, според местните руски власти.

В град Толиати, в Югоизточна Русия, кметът Иля Сухих съобщи за масирана атака с дронове, при която са били повредени промишлени обекти. Той допълни, че засега няма данни за пострадали. Според украинския генерален щаб в града е бил поразен нефтохимичен комбинат, като са последвали експлозия и пожар.

Редактор: Ивета Костадинова