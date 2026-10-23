Френският президент Еманюел Макрон обяви, че „нелегитимните“ протести ще бъдат забранени през следващите дни. Демонстрации, организирани от различни организации, като например синдикатите, ще могат да се провеждат. За шествията им обаче ще бъдат предложени алтернативни маршрути, с цел защита на бизнеса.

Макрон посочи, че зад безредиците и грабежите, обхванали Франция миналата събота, стоят „подстрекаващи към бунт“ крайнолеви групировки, както и вандали. Местните власти в Лион пък забраниха всички видове протести през уикенда.

Френските власти забраниха протестите в няколко града

Една уж мирна манифестация във Франция прерасна в нещо много зловещо. Това сподели българката, живееща в Париж от 35 години, Анна Танчева в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS. Тя има парфюмерия, която е била потрошена от протестите. За обявените в събота нови протести, тя каза, че магазинът ѝ ще бъде затворен. В Париж се подготвят и освен полицията, военните също ще бдят над мира на хората, посочи още българката.

По думите ѝ гласът на младите хора в протестите съществува, но той изобщо не трябва да се свързва с опустошенията, които бяха направени. „Манифестациите и бунтовете бяха многопластови. Става дума за абсолютно различни групировки от хора, които взеха участие. Имаше екстремизъм, анархизъм, има едни млади хора, които за съжаление са неинтегрирани във Франция и във френската общност. Това е най-страшното – французи, които са второ или трето поколение граждани на тази държава, но които вътрешно в себе си не се чувстват такива“, обясни Анна Танчева.

Според нея Франция ще се съвземе и ще успее да реагира.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова