Френските власти забраниха протестите в няколко града преди новата вълна от демонстрации в събота. Ограниченията обхващат Лион, Марсилия и части от други големи градове. В Париж шествията няма да бъдат допускани в централните райони, а в някои квартали остава в сила вечерният час.

За сигурността ще се грижат с 20% повече полицаи в сравнение с миналия уикенд.



Вчера президентът Еманюел Макрон обвини крайнолеви групи за насилието и настоя за по-строги мерки. Над 2700 души са били задържани след безредиците.

В събота се очакват нови масови протести, организирани от синдикати, студенти и движението на „Жълтите жилетки”.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова