Снимка: БТА
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„Челюсти”: Защо Европа е залята от протести
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В Париж шествията няма да бъдат допускани в централните райони
Френските власти забраниха протестите в няколко града преди новата вълна от демонстрации в събота. Ограниченията обхващат Лион, Марсилия и части от други големи градове. В Париж шествията няма да бъдат допускани в централните райони, а в някои квартали остава в сила вечерният час.
За сигурността ще се грижат с 20% повече полицаи в сравнение с миналия уикенд.
Вчера президентът Еманюел Макрон обвини крайнолеви групи за насилието и настоя за по-строги мерки. Над 2700 души са били задържани след безредиците.
В събота се очакват нови масови протести, организирани от синдикати, студенти и движението на „Жълтите жилетки”.
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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