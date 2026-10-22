Общо 217 души са изпратени в затвора от 2700 задържани след насилието и грабежите във Франция през изминалия уикенд. Данните съобщи министърът на правосъдието Жералд Дарманен при посещение в затвора „Фльори-Мерожи” в департамент Есон.

„Това е изключително твърд отговор, който наистина няма аналог”, заяви Дарманен.

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По думите му над 1000 души вече са изправени пред съда по бърза процедура, като броят на ефективно осъдените продължава да расте. Министърът уточни, че половината от изпратените зад решетките са млади мъже на възраст между 18 и 25 години, които не са имали предишни криминални прояви и досега не са били известни на правосъдието

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Редактор: Мария Барабашка