Френските власти забраниха всички протести в Лион, третия по големина град в страната, на 24 октомври, когато се очакват демонстрации в цяла Франция. Решението идва след масовото улично насилие, съпътствало протестите през изминалия уикенд, предаде АФП.

Префектурата на департамента Рона съобщи днес, че забраната е наложена заради безредиците от 17 октомври.

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„Предвид събитията от 17 октомври префектът реши със заповед да забрани всички протести в град Лион тази събота, 24 октомври“, се посочва в официалното съобщение.

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Припомняме, че масови безредици съпътстваха протестите в множество градове във Франция в събота и в следващите дни. Френските власти наложиха вечерен час в някои централни части на Париж и други градове след уикенда, белязан от бунтове, безредици и мародерства в цялата страна.

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Редактор: Цвета Лазаркова