Парижката полиция обяви нов вечерен час в определени райони на френската столица от сряда вечерта до четвъртък сутринта. Мярката се налага след протестите през изминалия уикенд, които прераснаха в масови безредици.

Ограничението за движение ще бъде в сила от 23:00 часа в сряда до 06:00 часа в четвъртък.

Какви мерки за сигурност въвежда Франция след размириците

Властите въведоха и пълна забрана за всякакви „недекларирани публични събирания“ от 20:00 часа в зоните около ключови държавни институции и забележителности. Сред тях са Елисейският дворец, Националното събрание, Сенатът и булевард „Шанз-Елизе”.

Извънредните мерки за сигурност се прилагат за трета поредна нощ поради опасения от ескалация на напрежението и нови прояви на насилие.

Междувременно страната се подготвя за нови масови демонстрации в събота, след като протестите през миналия уикенд доведоха до ожесточени сблъсъци с полицията, вандалски прояви и арести както в Париж, така и в редица други френски градове.

ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка