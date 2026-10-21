Обстановката във Франция остава спокойна, след като вече втора нощ има частично въведени вечерни часове в отделни райони на Париж и други големи градове в страната.

Мерките се въвеждат от местните власти в отговор на ескалиралото напрежение и вандализма по време на протестите и избухналите размирици. По улиците на големите градове са разположени допълнителни полицейски сили за сигурност. При проверка от полицията по време на нощния час се изисква документ за самоличност, както и повод за излизане.

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На този фон Франция се готви за нов ден на протести тази събота. Планират се демонстрации и шествия на синдикатите, ученически и студентски организации и движението на „Жълтите жилетки“.

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Редактор: Дарина Методиева