Италия затяга мерките за сигурност след дни на безредици, сблъсъци с полицията и грабежи. Правителството на Джорджа Мелони квалифицира нов вид престъпление за участие в демонстрации с насилие, както и по-строги наказания за размирниците. Родителите ще носят и непосредствена финансова отговорност за вандалски прояви и кражби, извършени от децата им.

Междувременно 500 допълнителни военни ще бъдат разположени в Милано до края на годината, за да подпомагат полицията. Решенията идват след погроми и плячкосване на магазини по време на протести срещу лошите обществени услуги и растящите разходи за живот.

Какви са исканията на протестиращите в Европа и какво ги обединява

„Само в Милано има близо 200 ранени полицаи, а нанесените щети са за около 1 милион евро. Кой беше по площадите? Познатите радикални групи, които търсят сблъсъци при всеки протест. Но този път наред с тях имаше и нещо ново – стотици съвсем млади хора, много от които непълнолетни, събиращи се на малки групи след призив, разпространен чрез видео в социалните мрежи. Младежи, които излязоха по улиците, за да чупят, да крадат и да се снимат, докато го правят. Това е явление, към което трябва да подходим сериозно, включително за да не допуснем тези кадри да се превърнат в пример за подражание”, категорична е Мелони.

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Редактор: Дарина Методиева