След като толкова много държави са завладени от вълна от протести означава, че въпреки различията между тях и начина, по който са започнали, има нещо, което ги обединява - крайната екстремистка левица. Това заяви международният анализатор Димитър Гърдев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Характерното за европейската левица е, че тя е свързана в голяма степен с мигрантските общности. Само вижте имената на левите кандидати, които спечелиха в Берлин и Ню Йорк. Това на практика са представители на поколението на първите мигранти”, смята той. По думите му генезисът на всички тези процеси е международната финансова криза от 2008 и 2009 година.

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Гърдев обясни, че във Франция, Испания и Италия предстоят избори през следващата година. Той прогнозира, че всички тези държави ще имат десни управления. „Смисълът на политическата система във всяка една страна е да не се допуска подобно напрежение. Парламентите и политическите партии са амортисьор на общественото недоволство, за да не се стига до масови ексцесии, които продължават с години”, каза той.

В допълнение, международният анализатор добави, че е възможна да има и нови изблици. „Конкурентоспособността на Европа е застрашена от Китай, заради новите технологии, които САЩ вече са овладели”, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Никола Тунев