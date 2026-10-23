Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, обяви, че при руско нападение е нанесен удар по една от нейните топлоелектрически централи, която е преустановила дейност заради значителни щети, предаде „Ройтерс“. Мястото не се уточнява.

Същевременно силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 140 дрона, използвани от руските сили през изминалата нощ. Регистрирани са попадения на 19 места.

Според съобщение на военните, публикувано в Телеграм, от 18:00 ч. вчера руските сили са атакували Украйна със 176 щурмови дрона тип „Шахед“ (92 от които реактивни), дронове „Гербера“ и дронове примамки тип „Пародия“.

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Към 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала (чрез заглушаване) 140 руски дрона тип „Шахед“ (68 от които реактивни), дронове „Гербера“ и други типове безпилотни летателни апарати, се пояснява в сводката.

Безпилотните летателни апарати са били насочени от Брянск, Шаталово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупирания украински град Донецк и от Гвардейское на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров.

Руски атаки са отбити от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на Украинските сили за противовъздушна отбрана. Десет руски ударни дрона все още се намират във въздуха, като бойните действия продължават.

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Същевременно руската армия е нанесла удар и по товарен кораб в Черно море, доставящ товар за украинската армия в пристанището на град Одеса, предаде „Ройтерс“, като цитира сводка на Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм.

Удар е нанесен и по дунавското пристанище Вилково, в Измаилски район на Одеска област, добави ведомството, уточнявайки, че то също е използвано за нуждите на Въоръжените сили на Украйна. По същата причина според Москва е атакувано и железопътно депо в украинската Полтавска област.

Министерството на отбраната в Москва уточни, че във Вилково са поразени два пункта за временно разполагане на морски дронове.

Редактор: Цвета Лазаркова