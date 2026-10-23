Русия предприе масирана атака с дронове срещу град Суми тази нощ. Най-малко двама души са ранени.

Същевременно Владимир Путин обяви, че Русия е готова да поднови тристранните преговори със САЩ и Украйна, но настоя за окончателно мирно споразумение, вместо временно примирие. Той отново нарече окупираните украински територии „исторически руски земи”.

Русия принципно е съгласна да участва в тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ за прекратяване на войната



„Готови сме да възобновим тристранните преговори, за да обсъдим как да гарантираме сигурността на Украйна и Русия след постигането на траен мир, а не просто временно прекратяване на огъня. Що се отнася до териториалните загуби, това не е тяхна територия, а територия на историческа Русия. Затова смятам, че е неуместно да се говори за териториални загуби”, каза Путин.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на украинската армия до сателитната система „Старлинк”.



Редактор: Ина Григорова