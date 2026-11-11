Общонационална стачка заради продължаващата жилищна криза наруши придвижването на стотици хиляди испанци. Протестът се провежда няколко седмици преди предсрочните парламентарни избори.

Синдикатите съобщиха за „масово“ участие още в първите часове на първата 24-часова общонационална стачка в Испания от 2012 г. насам. Акцията цели също да окаже натиск за повишаване на заплатите и подобряване на обществените услуги. Представителите на бизнеса обаче омаловажиха мащаба на участието.

Размерът на демонстрациите, планирани в Мадрид и Барселона, ще бъде показател за общественото недоволство преди изборите на 29 ноември. Според прогнозите победител в тях ще бъде дясната опозиция, предаде АФП.

Внимателно ще бъде следено и отражението на стачката върху промишлеността и услугите в четвъртата по големина икономика в Европейския съюз. Протестни блокади бяха организирани в логистични центрове, индустриални зони и по магистрали в цялата страна.

В Мадрид десетки протестиращи излязоха под дъжда и блокираха основен път към центъра на испанската столица, предизвиквайки задръствания. Въпреки това много магазини отвориха врати по обичайния график.

Общественият транспорт също беше засегнат, въпреки въведените минимални изисквания за обслужване на пътниците в крайградските влакове, метрото и автобусите.

В Барселона метрото и автобусните линии бяха спрени до късния следобед, след като по време на сутрешния час пик работиха с ограничено разписание.

За разлика от тях, метрото в Мадрид отчете движение на 93% от влаковете в ранните сутрешни часове, въпреки че броят на пътниците е намалял приблизително наполовина.

Лидерът на синдиката UGT Пепе Алварес заяви пред обществената телевизия RTVE, че участието е „масово“. По думите му в някои региони стачката е довела до „пълно спиране на работата“, което я превръща в „огромен успех“.

Говорителят на UGT Рафаел Еспартеро обаче призна, че участието е било неравномерно. Той посочи силна мобилизация в автомобилостроенето, нефтохимическата промишленост и месопреработвателния сектор, както и в крайбрежните райони, където проблемите с жилищното настаняване са особено остри.

Организацията CEOE, представляваща работодателите и бизнеса, каза, че въздействието на стачката варира според региона и сектора, като в повечето икономически дейности участието е било ниско.