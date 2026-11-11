Вълна от бомбени заплахи заля Италия, Република Ирландия, Шотландия и Северна Ирландия. Засегнати са стотици училища и самолетни полети.

Над 6300 училища в Италия получиха заплахи за бомбени атентати, което предизвика масови евакуации и намеса на полицията в различни части на страната. Анонимните електронни съобщения, изпратени до ръководствата на учебните заведения, съдържат заплахи за убийства и твърдения за поставени взривни устройства. Имейлите са подписани с името Михаил Андропов, което се появи и в заплахите срещу европейски телевизии.

Сигналите са дошли от едно и също електронно писмо, разпространено до повече от 100 училища в страната. Изданието La Repubblica съобщава за най-малко 94 засегнати учебни заведения, получили съобщението почти едновременно около 9:50 часа местно време в сряда.

В писмото подателят се представя като Михаил Андропов и твърди, че е ръководител на организация, наречена „Вилаят на Мизогинистан“. Той отправя заплахи срещу италианските граждани и заявява, че в училищните сгради са поставени мощни взривни устройства с дистанционно задействане.

Il messaggio, firmato Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, con i codici identificativi è stato ricevuto da decine di plessi scolastici di vario grado facendo scattare le operazioni controllo e l’evacuazione. (😂😂😂😂😂😂😂) https://t.co/rVReABjtZu — MC (@Virus1979C) November 11, 2026

„Дойдохме, за да ви унищожим. Ще извършим геноцид срещу италианците“, се казва в част от съобщението.

Авторът твърди още, че експлозивите са скрити в найлонови торбички вътре в сградите и са разположени така, че взривната вълна да нанесе максимални поражения. Заплахите не се ограничават само до училищата. В електронното писмо се твърди също, че бомба е поставена в автомобила на италианския министър-председател.

Misoginistan. Strano che questo sia il senso dell'humor di questo fulminato, inaspettato — 🟡⚒️🔴 (@succudefrutta) November 11, 2026

След получаването на съобщенията директорите на засегнатите учебни заведения незабавно са уведомили полицията и местните власти. В редица училища занятията са прекъснати, а учениците, учителите и останалият персонал са изведени от сградите като предпазна мярка.

Сигнали са регистрирани в Рим, Милано, Неапол, Болоня, Торино, Флоренция и други италиански градове. В проверките участват полицейски служители, специалисти по обезвреждане на взривни устройства и звена за борба с киберпрестъпността.

Властите в Северна Ирландия и в Република Ирландия също заявиха, че голям брой училища са получили днес заплашителни имейли, които обаче са фалшиви.

Ирландската полиция каза, че е запозната с „идентично съобщение“, изпратено до редица училища, и че е преценила, че заплахата не е достоверна и че не се налагат евакуации. Училища в Северна Ирландия също са получили заплашителни съобщения, съобщиха местните власти, но добавиха, че са посъветвали учебните заведения да останат отворени. „В съобщенията има сходства с фалшива заплаха, която бе изпратена миналия месец и бе обявена за фалшива от полицията“, каза Образователната служба на Белфаст.

Полицията в Северна Ирландия заяви, че въз основа на разследвания и друга информация имейлите, които са с произход извън Великобритания, са смятани за фалшиви. „Отнасяме се към случаи като този много сериозно и разбираме опасенията в общността, в училищните общности и на учениците и родителите“, каза заместник-началникът на местната полиция Антъни Макнали. Ирландската полиция, от своя страна, заяви, че напоследък има „повишена активност на фалшиви и недостоверни бомбени заплахи“ и посъветва хората да се свържат с полицията, ако получат заплаха.