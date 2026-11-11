Главният руски преговарящ в мирните преговори с Украйна в Абу Даби Владимир Медински заяви след приключването им, че е постигнато взаимно разбирателство по някои въпроси и че ще се проведат нови разговори, съобщи „Гардиън“.

В изявление, излъчено по руската държавна телевизия, Медински съобщи, че Русия и Украйна са се договорили за мащабна размяна на военнопленници. Подобни размени между Русия и Украйна се извършват многократно от началото на войната.

Той обаче изрази резерви относно възможността европейски държави да се присъединят към преговорите. По думите му не е ясно какво биха могли да обсъждат Русия и Европейският съюз предвид липсата на предложения от европейска страна.

По-рано Кремъл каза, че руската делегация на мирните преговори с Украйна в Абу Даби не е осъществявала контакти с европейски представители и че подобни срещи не са планирани.

В разговор с журналисти прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи също, че руският президент Владимир Путин получава постоянна информация от руската делегация за хода на преговорите.