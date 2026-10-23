Руският президент Владимир Путин обяви готовност Москва да се върне на масата за тристранни преговори със Съединените щати и Украйна. Той обаче настоя разговорите да бъдат насочени към постигането на трайно мирно споразумение, а не към временно прекратяване на огъня. Изявлението идва на фона на нови руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, оставили стотици хиляди хора без електричество.

Според Путин евентуалното възобновяване на дипломатическия процес трябва да включва и обсъждане на гаранциите за сигурност както на Русия, така и на Украйна след края на войната.

Масирана атака с дронове срещу руския град Суми

„Готови сме да възобновим тристранните преговори, за да обсъдим как да гарантираме сигурността на Украйна и Русия след постигането на траен мир, а не просто временно прекратяване на огъня“, заяви руският президент.

Той отново защити претенциите на Москва към окупираните украински територии, като ги определи като част от „историческа Русия“. „Що се отнася до териториалните загуби, това не е тяхна територия, а територия на историческа Русия. Затова смятам, че е неуместно да се говори за териториални загуби“, каза Путин.

Тези твърдения противоречат на международно признатите граници на Украйна. Окупираните от Русия украински територии не са международно признати за част от Руската федерация.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Илон Мъск е възстановил достъпа на украинските въоръжени сили до сателитната комуникационна система Starlink. Предходните ограничения са създали затруднения за комуникацията между украинските военни подразделения и за използването на безпилотни летателни апарати на фронта.

Русия принципно е съгласна да участва в тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ за прекратяване на войната

На този фон Украйна съобщи за нова вълна от руски удари срещу енергийни обекти. По данни на украинското Министерство на енергетиката през изминалата нощ са атакувани съоръжения в шест области на страната, вследствие на което над 500 хиляди души са останали без електрозахранване. Под масирана атака с дронове е попаднал и град Суми в североизточната част на Украйна. Съобщава се за най-малко двама ранени.

Редактор: Цветина Петкова