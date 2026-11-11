Снимка: БТА
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Ще участва ли Европа в преговорите за мир в Украйна
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Русия и Украйна приключиха втория ден от преговорите в Абу Даби, проведени с посредничеството на Съединените щати в опит да бъде намерено решение за прекратяване на войната. Разговорите бяха определени от украинска страна като „конструктивни и съдържателни”. Основният напредък до момента е постигането на договорености за нова размяна на военнопленници.
По-рано през деня украинската страна съобщи, че след края на преговорите с руската делегация нейните представители ще проведат отделна среща с европейските партньори и американските посредници в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски изрази задоволство от посланията, които получава от САЩ, във връзка с усилията за намиране на решение на войната.
На пресконференцията в Копенхаген Зеленски каза, че Европа трябва още този месец да определи свой представител за преговорите.
„Не беше лесно да бъде включена Европа. Това е първото нещо. Не е възможно да се говори за европейска сигурност без Европа“, заяви Зеленски.
Представители на Европа присъстват в столицата на ОАЕ.
- Очакванията на анализаторите
„Преговорите са много тежки. Русия не иска примирие", коментира журналистът от „Дневник” Ангел Петров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Според анализатора Огнян Дъскарев има огромни трудности пред преговорите, но все пак е важно, че са започнали.
„Вчера се появи една по-конкретна информация във „Вашингтон пост”. Случило се е според вестника следното: американските преговарящи са предложили на Украйна да бъде даден статут като на член пети в НАТО, а в замяна да бъдат отменени част от санкциите срещу Русия и да бъдат ограничени украинските въоръжени сили. Не знам какво са говорили украинците”, каза Дъскарев.
Според него трудностите в преговорите ще са по отношение на териториите.
Целия разговор гледайте във видеото: