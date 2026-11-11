Русия и Украйна приключиха втория ден от преговорите в Абу Даби, проведени с посредничеството на Съединените щати в опит да бъде намерено решение за прекратяване на войната. Разговорите бяха определени от украинска страна като „конструктивни и съдържателни”. Основният напредък до момента е постигането на договорености за нова размяна на военнопленници.



По-рано през деня украинската страна съобщи, че след края на преговорите с руската делегация нейните представители ще проведат отделна среща с европейските партньори и американските посредници в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски изрази задоволство от посланията, които получава от САЩ, във връзка с усилията за намиране на решение на войната.

На пресконференцията в Копенхаген Зеленски каза, че Европа трябва още този месец да определи свой представител за преговорите.

„Не беше лесно да бъде включена Европа. Това е първото нещо. Не е възможно да се говори за европейска сигурност без Европа“, заяви Зеленски.

Представители на Европа присъстват в столицата на ОАЕ.

Очакванията на анализаторите

„Преговорите са много тежки. Русия не иска примирие", коментира журналистът от „Дневник” Ангел Петров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Планът на Русия, с който тя отива в Абу Даби, е да воюва още месеци поне, Украйна да мине през ужасната зима, в която хора ще студуват на минус 20 градуса без парно, и тогава да падне на колене и да капитулира пред руските условия. Разговорът в момента се води от тази изходна позиция за Русия. Дали това може да омекне и червената линия да стане оранжева под натиск от САЩ, още не сме сигурни, но все пак фактът, че ще има отделни разговори с европейците след втория ден, не е чак толкова обезкуражаващ”, каза Петров.

Според анализатора Огнян Дъскарев има огромни трудности пред преговорите, но все пак е важно, че са започнали. „Вчера се появи една по-конкретна информация във „Вашингтон пост”. Случило се е според вестника следното: американските преговарящи са предложили на Украйна да бъде даден статут като на член пети в НАТО, а в замяна да бъдат отменени част от санкциите срещу Русия и да бъдат ограничени украинските въоръжени сили. Не знам какво са говорили украинците”, каза Дъскарев. Според него трудностите в преговорите ще са по отношение на териториите. Целия разговор гледайте във видеото: