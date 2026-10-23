Руски гражданин, издирван международно по обвинение в убийство, е екстрадиран от България в Русия. Мъжът е заподозрян за престъпление, извършено в Москва през 2005 г., след което напуснал страната и се укрил от властите. Това съобщи говорителят на Министерството на вътрешните работи на Русия Ирина Волк.

Предаването на издирвания е осъществено на летището в София. Българските правоохранителни органи го предали на представители на Националния център на Интерпол към руското вътрешно министерство и на Федералната служба за изпълнение на наказанията.

Турция върна в България мъж, обвинен за убийство (ВИДЕО)

Според информацията на руските власти случаят датира от 2005 г., когато в Москва е убит мъж, починал вследствие на порезни рани. По случая е образувано наказателно производство за убийство.

След престъплението заподозреният напуснал Русия, което наложило обявяването му за международно издирване. По думите на Ирина Волк установяването на местонахождението му станало благодарение на сътрудничеството между българските и руските правоохранителни органи чрез каналите на Интерпол. Не се съобщават самоличността на екстрадирания мъж, кога е бил задържан на българска територия и колко време е пребивавал в страната.

Редактор: Цветина Петкова