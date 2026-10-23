Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи поредни критики към България, обвинявайки София, че се възползва от позицията си на държава членка на Европейския съюз, за да възпрепятства европейската интеграция на страната му. Изявлението беше направено по повод 23 октомври, когато в Северна Македония се отбелязва Денят на македонската революционна борба.

Според Мицкоски преди присъединяването си към ЕС България не е поставяла въпросите, които днес са сред основните препятствия пред напредъка на Скопие към членство.

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Той заяви, че в миналото София не е настоявала за включването на българите в конституцията на Северна Македония, нито е повдигала публично въпроси за нарушени права на хора с българско самосъзнание.

Северномакедонският премиер засегна и историческите спорове между двете държави, като посочи личностите на Гоце Делчев, Яне Сандански, Никола Карев и Гьорче Петров. По думите му България е започнала да предявява претенции за тяхната национална принадлежност едва след като е станала част от Европейския съюз.

Мицкоски обвини София, че използва възможностите, които ѝ дава членството в ЕС, за да оказва натиск върху Северна Македония и да забавя европейския ѝ път. „Те влязоха в стаята, в която нас ни няма, и оттам използват всички механизми, за да ни спират“, заяви той.

Въпреки критиките си към България премиерът подчерта, че прекратяването на преговорите за присъединяване към ЕС не е решение. Според него подобен ход би лишил Северна Македония от възможността един ден да защитава интересите си като равноправен участник в европейските институции. „Често ни казват: „Напуснете преговорите!“. Лесно е да се каже, но така отхвърляме единствения шанс да влезем в клуба и да разговаряме равноправно на една и съща маса“, посочи Мицкоски.

Той аргументира необходимостта страната да продължи европейската си интеграция именно с поведението на държави, които вече са членки на Съюза и според него използват тази позиция, за да създават пречки пред кандидатите.

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В речта си министър-председателят заяви още, че няма намерение да променя политическия си курс под външен натиск. Той увери, че ще продължи да отстоява определяната от него като „промакедонска политика“, независимо от критиките и провокациите.

Мицкоски отправи послание и към онези, които според него се опитват да оказват влияние върху историческата памет на страната чрез политически механизми. „На онези, които са „шивачи“ на историята и смятат, че с вето могат да ни прекроят историята, им казвам: нашата памет не подлежи на тяхното одобрение. Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцето на македонския народ“, заяви премиерът.

Той подчерта, че основната му отговорност като ръководител на правителството е да работи за бъдещето на страната и за следващите поколения, вместо политическият дебат да остава съсредоточен единствено върху историческите разногласия.

Редактор: Цветина Петкова