„Северна Македония продължава да среща пречки по пътя си към Европейския съюз заради неизпълнени ангажименти, а случаят с младата Ива Михайлова показва колко важно е България да отстоява позицията си". Това коментира журналистът Петър Колев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е посочила, че Северна Македония има проблем с европейската си интеграция, тъй като не изпълнява поетите ангажименти към ЕС, заложени в преговорната рамка. Тя е призовала Скопие да започне диалог със съседните държави.

Според журналиста тази позиция не е била приета добре от властите в Северна Македония. Той коментира и дипломатическите посещения на външния министър Тимчо Муцунски, включително визитата му в София. По думите му страната кандидат за членство в ЕС трябва да изпълнява поетите ангажименти както към България, така и към Съюза.

„В Скопие има проблеми с разбирането на историческите и географските факти, както и на политическите и икономическите съюзи. Дори Албания вече е по-напред в процеса на европейска интеграция от Северна Македония", смята Колев.

Ива Михайлова: Тук ми казват, че няма как да ме лекуват

Журналистът коментира и случая с Ива Михайлова от Кочани, която пострада при катастрофа. Той определи като „невъзпитано и нагло“ изказването на Тимчо Муцунски, че допускането на български лекари да я прегледат би било жест на добра воля от страна на Северна Македония. Колев припомни, че след пожара в Кочани преди повече от година пострадали младежи били транспортирани до България за лечение, независимо от гражданството им. По думите му тогава българи са се редили на опашки, за да дарят кръв, и страната ни трябва да се гордее с оказаната помощ.

„В случая с Ива Михайлова става въпрос за здравето на млад човек. Има изготвени доклади, според които в Северна Македония липсват необходимите условия за извършването на операциите, от които тя се нуждае", посочи журналистът и призова България ясно да заяви позицията си и да не прави компромиси по този въпрос.

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