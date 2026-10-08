„Предоставила съм на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от петима невролози и неврохирурзи, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония”. Това казва 23-годишната Ива Михайлова в обръщение във Facebook.

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Днес външният министър на РСМ Тимчо Муцунски, който е в София, заяви, че Михайлова получава адекватно лечение. Освен това Северна Македония е разрешила на български медици на отидат на място, за да я прегледат.

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение в РСМ

Михайлова е категорична, че това не е така и там не могат да ѝ дадат нужното лечение.

„Лекарите ми казват всеки път, когато отида на преглед, че няма как лечението да бъде извършено тук, а само в България, Израел или Турция. Същото е споменато във всеки документ, който аз съм предоставила в съда”, казва Михайлова.

Северна Македония е разрешила на български медици на прегледат Ива Михайлова

„Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация в Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро. Не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес”, заяви Михайлова.

Редактор: Ина Григорова