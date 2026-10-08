Ива Михайлова се нуждае от лечение, което РС Македония не може да ѝ осигури. Това заяви пред NOVA нейният български адвокат Николай Димитров, след като стана ясно, че Скопие е разрешило на български лекари да пътуват до Северна Македония и да я прегледат .

„Това за нея не означава нищо, тъй като тя вече е преглеждана от няколко скопски здравни заведения, където македонски лекари били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави. Съдът си остава с убеждението, че въпреки предоставените документи, тя трябва да се лекува в чужбина. Той не ѝ е дал такава възможност”, каза юристът.

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Той обясни, че защитата ще използва новите прегледи, за да поиска за пореден път съдът да разреши на Ива да се лекува извън Северна Македония, докато процесът в Кочани тече. „Ние ще използваме този преглед и резултати от него и ще входираме нова молба. Надяваме се, че както двете държави по дипломатически път са направили стъпка една към друга, за да разрешат този проблем, така и съдът ще разгледа заключението на лекарите, каквото и да бъде тоѝ, допълни Димитров.

„Тя търпи усложенения. Нека не забравяме, че има спукване на два прешлена, частична парализа, не се чувства добре, целодневно е на болкоуспокояващи. Друг е въпросът, че денонощно пред нейната къща има полицейски автомобили”, добави адвокатът.

Следващото заседание в съда Кочани срещу Ива Михайлова е в началото на ноември.