Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която има нужда от лечение след претърпяна катастрофа. Това стана ясно по време на редовното заседание на парламента днес, пише "24 часа".

България повдигна случая с Ива Михайлова в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

„След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на българки лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес”, заяви Иван Големанов от „Прогресивна България” в декларация от парламентарната трибуна.

По-рано стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

Петрова говори пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8. "От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", каза министърът.

Редактор: Цветина Петрова