Ива Михайлова може да получи адекватно и съвременно медицинско лечение в Република Северна Македония. Това заяви външният министър на страната Тимчо Муцунски след Международна конференция по Коридор 8.

По думите му казусът има два отделни аспекта – съдебен и здравен, които трябва да бъдат разграничени. „Имаме върховенство на закона и система на управление. Ролята на изпълнителната власт не е да навлиза в съдебната система“, посочи Муцунски. Той подчерта, че по отношение на здравословното състояние на Михайлова компетентните институции в Северна Македония могат да гарантират необходимите медицински грижи.

Муцунски припомни, че въпросът е бил поставян от българското правителство пред представители на властите в Северна Македония. В обсъждането участвали и медицински специалисти, които да преценят дали Ива Михайлова получава адекватно лечение. „Ние нямаме никакъв проблем да покажем на медицинските представители от България, че Ива Михайлова получава адекватна грижа“, заяви той.

По думите му между правителствата на България и Северна Македония съществува недоверие, което трябва постепенно да бъде преодоляно. „Трябва да започнем да изграждаме това доверие“, каза още Муцунски.

Северна Македония е разрешила на български медици на прегледат Ива Михайлова

По-рано стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

Петрова говори пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8. "От тяхна страна беше поискана тази среща. Аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", каза министърът.

Припомняме, че след инцидента личните документи на Михайлова са отнети, затова и тя не може да напусне Северна Македония. Това възпрепятства лечението ѝ у нас. Младата жена се нуждае от специализирана медицинска помощ заради травми на гръбнака. Предстои да бъдат определени специалистите и да се организира съвместния преглед.

Велислава Петрова след срещата с Муцунски: Най-добрата гаранция за Северна Македония е изпълнението на поетите ангажименти

„България продължава да подкрепя европейската перспектива на Република Северна Македония, но няма да отстъпи от вече договорените условия за напредъка на страната към Европейския съюз“, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след двустранна среща с македонския си колега Тимчо Муцунски. Сред основните теми на разговора са били конституционните промени в Северна Македония, възстановяването на доверието между София и Скопие и здравословното състояние на Ива Михайлова.

Петрова определи разговорите като конструктивни и уточни, че срещата е била поискана от македонската страна.

„Проведохме конструктивна двустранна среща с министър Муцунски. Както знаете, тя беше поискана от страна на Северна Македония и аз приех поканата. По отношение на европейската перспектива на страната България продължава да я подкрепя. Условията за това обаче остават непроменени от юли 2022 година. Очакваме да бъдат изпълнени както конституционните промени, така и всички останали елементи от постигнатия тогава консенсус“, заяви българският външен министър.

По думите ѝ по време на срещата е поставен и въпросът кога Скопие възнамерява да изпълни договорените ангажименти.

„Попитах министър Муцунски каква времева рамка предвиждат за осъществяването на тези стъпки. От тяхна страна беше изразено разбирането, че е необходимо да се създаде усещане за доверие. За мен основният начин да изградим доверие е чрез изпълнение на поетите ангажименти. Затова се надявам да видим положителни стъпки в тази посока“, посочи Петрова.

Тя даде за пример и напредъка на други държави от Западните Балкани по пътя им към европейска интеграция. „Очевидно е, че останалите държави от Западните Балкани напредват. Видяхме представителите на Албания и разговорите с Черна гора. Пътят напред е много ясен. Надявам се това да се случи и с Република Северна Македония“, коментира министърът.

Българският външен министър засегна и въпроса за двустранните отношения, като настоя, че възстановяването на доверието трябва да се основава на конкретни действия.

Случаят с Ива Михайлова: България очаква бързи действия

Друга важна тема на срещата е било здравословното състояние на Ива Михайлова. Българската страна е получила готовност от властите в Северна Македония да допуснат български лекари, които да се включат в оценката на състоянието ѝ.

„За нас е положителен фактът, че получихме готовност от страна на Република Северна Македония да приеме наши лекари. Но за мен е важно това наистина да доведе до възможно най-бързо лечение, което да бъде осигурено за нея“, заяви Петрова.

Външният министър подчерта, че случаят трябва да бъде разглеждан преди всичко от хуманитарна гледна точка, а усилията на институциите да бъдат насочени към здравето на жената. „Надявам се наистина да постигнем най-добрия резултат – тя да получи необходимото лечение възможно най-скоро“, допълни министърът.

Към момента няма определена дата за посещението на българските медицински специалисти.„Работи се с лекарите и екипите, които ще могат да извършат необходимите прегледи и изследвания. От наша страна правим всичко, което зависи от нас, за да може това да се случи във възможно най-кратки срокове“, обясни Петрова.

Тя настоя, че резултатът е по-важен от начина, по който ще бъдат организирани медицинските действия.

Петрова коментира и въпроса какви гаранции може да получи Северна Македония за напредъка си към Европейския съюз, след като изпълни поставените условия.

Редактор: Дарина Методиева