70 хиляди полицаи, военни и бронирана техника се готвят за новата вълна от протестни действия във Франция. Властите са предприели засилени мерки за сигурност преди днешните протести, за да предотвратят повторение на безредиците от миналата събота.

Напрежението е допълнително изострено от стрелбата в Трап, край Париж, при която един мъж е убит, а петима души са тежко ранени, сред тях и 12-годишно момиче. Нападението се разглежда като възможно мотивирано от расизъм и ислямофобия.

Един загинал и петима ранени при стрелба край Париж (ВИДЕО)

Въпреки напрегнатата обстановка очакванията са днешните демонстрации да преминат по-спокойно заради засиленото полицейско присъствие и допълнителните мерки за сигурност. В Ница, където миналата седмица имаше доста напрежение, протестните действия бяха забранени. Въпреки това хора се събраха на централния площад. Полицията обаче много бързо ги разпусна.

В Париж също тръгна основното парижко шествие. Няколко пъти маршрутът беше променен и постепенно изтеглен към периферията на Париж, за да може да се избегнат сблъсъци като тези от миналата седмица в по-централните части на града. Освен това полицията обеща и гарантира, че този път ще бъде доста по-мобилна, не така както миналата седмица, и ще действа доста по-активно.

Активирани са да помагат на полицията и жандармерията и допълнителни специални елитни части, които по принцип се използват при терористични и заложнически атаки. Този път властите решиха дори да прибегнат до курсисти от полицейските училища с една единствена цел - да могат да се избегнат по всякакъв начин безредиците от миналата събота.

"Жълтите жилетки" във Франция излизат отново на протест

На много места вече имаше сблъсъци с полицията, има около 130 арестувани, но има и проверки на много места в Париж за притежание на различни взривоопасни и всякакви други остри предмети, които биха могли по някакъв начин да изострят напрежението в столицата.

В следващите седмици французите ще трябва да бъдат готови да бъдат отново мобилизирани, защото и следващата събота ще има нови протестни действия, а ново голямо общонационално шествие се очаква и на 5 ноември.

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