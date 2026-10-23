Цените на петрола достигнаха най-високите си стойности за последните пет месеца на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток. Инвеститорите се опасяват, че Съединените щати и Израел може да предприемат нови военни действия срещу Иран след междинните избори в САЩ.

Международният петролен сорт „Брент“ поскъпна с до 1,6%, като цената му достигна 115 долара за барел. Повишението последва публикация на „Ню Йорк Таймс“, според която Вашингтон и Тел Авив са разработили планове за възобновяване на ударите срещу Иран след американския вот.

Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток

Само за седмица петролът е прибавил над 4% към стойността си. Опасенията от нова военна ескалация засилват несигурността на международните пазари, които вече са под натиск заради съмнения около високите оценки на компаниите в сектора на изкуствения интелект.

Допълнително безпокойство сред инвеститорите предизвика изказване на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. На 22 октомври той предупреди, че недостигът на капитал затруднява по-широкото внедряване на технологиите, базирани на изкуствен интелект.

Реакцията на Уолстрийт беше рязка. Технологичният индекс Nasdaq приключи търговията в четвъртък със спад от 2,6%, а широкият индекс S&P 500 загуби 1,2% от стойността си. Това беше най-слабата му борсова сесия от юли насам.

Сред най-сериозно засегнатите компании се оказа Meta, собственик на Facebook и Instagram. Акциите на технологичния гигант, ръководен от Марк Зукърбърг, поевтиняха с близо 7%. Негативните настроения се пренесоха и на азиатските фондови пазари. В Япония индексът Nikkei 225 отстъпи с до 2,3%, с което седмичният му спад надхвърли 4%.

На фона на войната в Близкия изток: Цената на петрола отново се повиши рязко

Още по-рязко беше първоначалното понижение на южнокорейския Kospi, който загуби до 4,1% в хода на търговията на 23 октомври. Впоследствие индексът успя да възстанови загубите си и завърши сесията с леко повишение.

На фона на разпродажбите на акции инвеститорите започнаха да пренасочват средства към активи, смятани за по-сигурни при пазарни сътресения. Сред тях са държавните облигации, чието търсене се увеличи. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа, която е важен ориентир за разходите по финансирането в световен мащаб, отбеляза най-голямото си понижение от март 2023 г.

Редактор: Цветина Петкова