В четвъртък Софийският градски съд реши да освободи предсрочно Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина Милен Цветков. Според магистратите, 28-годишният мъж се е поправил зад решетките, осъзнал е вината си и няма опасност да извърши ново престъпление. Държавното обвинение не е съгласно с мотивите на съда и обжалва освобождаването му. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев обясни в ефира на "Събуди се" защо прокуратурата смята, че Кристиан Николов не бива да бъде освободен предсрочно.

Той посочи, че тъй като Кристиян вече е с влязла сила присъда, става дума за възможността да бъде предсрочно условно освободен от наказание в определени условия. "Тези условия са две. Той да е изтърпял повече от половината от своята присъда и с поведението си да е доказал, че се е поправил. Според съдебният състав и двете предпоставки са налице, поради което е определил конкретния акт в този смисъл. Според Софийска градска прокуратура това не е така. И с тези мотиви ние протестираме съдебното определение. Като основният мотив е, че доказателствата по това конкретно дело не сочат убедително той да се поправил", допълни той.

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Кристиан има известна корекция на поведението към обществено приемливо, каза говорителят. Но подчерта, че има неколкократните становища на затворническата администрация, че лицето не се е поправило. "Има конкретен план, който следва да изпълни, има и конкретни препоръки. Това е и становището на прокуратурата към настоящия момент. Би следвало осъденият да продължи коригирането на поведението му в съответния затвор", обясни Николай Николов.

Той посочи, че Законът дава право на Кристиян Николов да иска предсрочно освобождаване, но прокуратурата се доверява на становището на затворническата администрация.

"Лицето продължава да бъде в затвора, докато не влезе в сила съдебният акт. При подаване на протест, той ще остане в учереждението, докато не бъде решен правният спор от Апелативния съд в София. След това, ако протестът на Софийска градска прокуратура бъде уважен, той ще може след време пак да се позове на това свое право", допълни експертът.

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