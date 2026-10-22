Снимка: БТА, архив
„Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне”, заяви Кристиан Николов
Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата молбата му по-рано днес. Припомняме,че той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година.
Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.
„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви той в съдебната зала.
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Припомняме, че през 2023 година съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.
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