Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата молбата му по-рано днес. Припомняме,че той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година.

Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата, в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви той в съдебната зала.

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Припомняме, че през 2023 година съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост. Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.