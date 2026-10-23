Музей във Великобритания премахна древноегипетски мумии от постоянната си експозиция с аргумента, че липсва документирано съгласие от хората, чиито останки са били изложени пред публика.

Художествената галерия и музей „Келвингроув” в шотландския град Глазгоу предприе необичайната мярка по проект за нова институционална политика, според която човешките останки трябва да бъдат третирани с изключително достойнство и уважение.

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Организацията „Глазгоу Лайф”, която управлява музейната мрежа и се финансира от общинския съвет, потвърди пред изданието „Нюзуик”, че подобни експонати ще бъдат изтеглени и от други зали.

„Премахването на човешки останки от експозициите на нашите музеи отразява съвременната музейна практика”, заяви официален говорител на организацията. По думите му преработеният Етичен кодекс на Международния съвет на музеите от юни 2026 г. изисква институциите „да зачитат присъщото достойнство на човешките останки и да насърчават уважението към тяхното значение”.

Според новите правила човешки останки могат да бъдат показвани публично само когато има предварително документирано и информирано съгласие от починалия или, при строго определени обстоятелства, от неговите преки наследници.

„При липса на такова съгласие смятаме, че премахването на древноегипетските човешки останки от експозицията е по-уважително към паметта на починалите”, аргументират се от управата.

Сред свалените от витрините артефакти са изрисуван саркофаг с останките на жреца Нехт от Бени Хасан, живял по времето на XII династия, мумифицирана мъжка глава, мумифицирана дясна ръка, открита в Долината на царете в Луксор, както и мумифициран десен крак.

Музеят подготвя изваждането и на други археологически човешки останки. Следващата стъпка предвижда премахването на ковчег и мумифицирани части и от музея „Сейнт Мънго”, който също се намира в Глазгоу.

Решението на културните дейци обаче предизвика вълна от критики сред местните политици. Депутатът от Шотландската консервативна партия Мърдо Фрейзър определи мярката като „уок лудост в най-нелепата ѝ форма”.

„Дори египетските мумии вече биват отменяни от общество, толкова обсебено от съвременната прекомерна чувствителност, че е изгубило всякакво чувство за реалност и перспектива”, заяви той.

Музеят „Келвингроув” е открит през 1901 г. и е сред най-посещаваните културни забележителности в Шотландия. Богатите му фондове включват шедьоври на изящното и приложното изкуство, природонаучни сбирки, рицарски доспехи и редки древноегипетски реликви.

Редактор: Мария Барабашка