Мумии, зловещи проклятия и древни легенди оживяват в Лондон за Хелоуин. Специалното представление пренася посетителите в мрачния свят на Древен Египет. Сюжетът е базиран на известната легенда за „Прокълнатата мумия“ от Британския музей - експонат, за който се е вярвало, че носи нещастие на всеки, докоснал се до него.

"Това ново преживяване е страхотно - от Дракула станах мумия. Тази година ролята ми е съвсем различна. Миналия сезон залагахме много на диалога и самата публика се включваше изключително активно. Докато сега, в образа на мумия, акцентът пада върху страха, а не върху разказването на истории", разказва актьорът Кириан Кохлан.

Мястото е известно със своите кратки, потапящи в атмосферата представления на живо, които пресъздават мрачни моменти от историята. В тях актьори влизат в образите на персонажи като Джак Изкормвача и Суини Тод. Тази година не прави изключение - посетителите ще се сблъскат не само със зловещ реквизит от мумифицирани тела и религиозни тотеми, но и с актьори, облечени като мумии.

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"За да уплашиш хората, са нужни специфични движения и точен усет за момента. Трябва да усещаш пространството, в което се намира публиката, и напрежението във въздуха. Звучи малко мистично, но с опита започваш да долавяш кога точно напрежението в залата се покачва. Ролята на мумията изисква физическа сериозна загрявка, тук имаме резки движения с ръцете и усукване на тялото. Но същевременно е и много забавна", разказва още Кириан.

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Интересът към египетските мумии има дълга история във Великобритания. През Викторианската епоха някои хора дори вярвали, че те притежават лечебни свойства.



Директор на представлението Ричард Куинси разказва: "Когато започнахме да проучваме темата за "Проклятието на мумията" или "Нещастната мумия", открихме наистина завладяващи истории. Самият артефакт, който днес се съхранява в Британския музей, датира от Викторианската епоха - времето, в което е бил придобит. Викторианците са били толкова запленени от мумиите, че дори са ги консумирали, вярвайки, че притежават магическа лечебна сила. А що се отнася до приписваните им проклятия - в един момент се е смятало, че именно "Нещастната мумия" е причината за потъването на "Титаник". В тази история има толкова много любопитни детайли, които можехме да използваме".

Представлението ще продължи от 17 октомври до 1 ноември.

Редактор: Цветина Петрова