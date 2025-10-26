-
Общността събира най-страховитите играчки от своите домове
Малко преди Хелоуин в американския щат Минесота се появи изложба, която кара дори най-смелите посетители да настръхнат. Местна галерия представя сезонна експозиция от зловещи кукли, събрани от домовете на жителите на окръга.
Всяка от куклите е подарена от членове на общността, които са били поканени не само да донесат играчките си, но и да споделят историята, която стои зад тях. Така редом до порцелановите лица и празните погледи на куклите могат да се прочетат лични разкази — понякога трогателни, а друг път направо плашещи.
Семейство създаде толкова реалистична Хелоуин украса, че съседи всяка вечер викат пожарна (ВИДЕО)
Един от най-коментираните експонати е кукла, принадлежала на покойната Еди Кояси, която според легендата понякога сама прошепва името си. Други кукли са известни с това, че говорят, искали помощ или гледали посетителите, докато се движат из залата.
Всички експонати са задължително от местния окръг, а организаторите са превърнали ужаса в забавление – посетителите могат да гласуват за най-зловещата кукла. Победителят ще бъде обявен в навечерието на Хелоуин, когато се очаква и най-големият наплив на смелчаци.
Повече гледайте във видеото.
