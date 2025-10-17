-
Всички прозорци на дома са облепени така, че изглежда сякаш вътре бушуват пламъци
Къща в САЩ „гори“ всяка вечер между 20 и 22 часа, а телефонните линии на спешния номер 911 прегряват от обаждания на притеснени съседи. Не става обаче дума за поредица от пожари. Всичко е много добре направена Хелоуин украса.
Случаят е от щата Юта, където семейството на Сам Ли и Аманда Ригенс Педен е решило да изненада квартала с оригинална и страховито реалистична декорация за празника. Всички прозорци на дома са облепени така, че изглежда сякаш вътре бушуват пламъци. Над дома им се носи бял дим като от истинска горяща сграда.
AI шега с „бездомник у дома“ паникьоса родители в Нидерландия (ВИДЕО)
Всъщност това е зрителна измама, постигната с помощта на прожектори и специални ефекти. Няма нито огън, нито дим – само илюзия, която работи повече от успешно. Толкова успешно, че пожарната вече е ходила три или четири пъти, преди да се разбере, че всичко е постановка.
„Обяснихме на всички – това е част от декорацията, не се притеснявайте. Ще го пускаме всяка вечер до 31 октомври“, казва Сам Ли.
Повече гледайте във видеото.
