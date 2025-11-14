-
Експозицията ще бъде открита до март следващата година
Високотехнологична изложба в Лондон пресъздава древния римски град Помпей, разрушен от вулканичното изригване на Везувий през 79-а година.
Изложбата носи името „Последните дни на Помпей“ и отваря врати за посетители днес. Чрез 360-градусово виртуално пресъздаване на вулкана и разходки с очила за виртуална реалност посетителите могат да се доближат до усещането как се е живяло в града и как е изглеждало природното бедствие. Някои изложбени зали показват и предмети, открити от обречения римски град, като писмени плочки и скулптури на митологични същества.
Откриха официално Големия египетски музей край пирамидите в Гиза (ВИДЕО)
„Последните дни на Помпей“ се провежда в зала "Имърс" и може да бъде посетена до март следващата година.Редактор: Ралица Атанасова
