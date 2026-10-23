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Заболяването засяга около 10% от жените във фертилна възраст
Ендометриозата все още крие много неизвестни, а механизмите на заболяването продължават да са обект на научни изследвания. Ново международно академично издание, обединяващо 34 специалисти от цял свят под редакцията на д-р Явор Владимиров, представя съвременните подходи към диагностиката и персонализираното лечение.
В предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS лекарят обясни, че това е едно особено относително доброкачествено заболяване на жените в репродуктивна възраст, хормонално зависимо заболяване, от което страдат около 10% от жените.
Ендометриозата – кога менструалните болки са симптом на болестта
„Ние му казваме заболяване на теориите, защото логическият механизъм на развитие на заболяването още не е установен. Парадоксът е, че при 25% от жените, оперирани по някакви различни поводи, се установяват ендометриозни огнища“, посочи д-р Владимиров.
По думите му ендометриозата има най-често отношение към репродуктивните възможности на жената, защото създава сраствания в тръбите и намалява функцията на яйчниците и резервите им.
„Това заболяване, за щастие, е лечимо, но има около 40-50% рецидиви. След успешно лечение и ремисия, има възстановяване на ендометриозните огнища“, обясни докторът.
В книгата са застъпени съвременните диагностични тестове, както и подходът за лечение, който навлиза все по-успешно, каза още д-р Явор Владимиров.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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