Контактът с котки крие риск от заразяване с бактерия, която в редки случаи може да доведе до тежко увреждане на зрението, включително почти пълна загуба на зрителната функция. За това предупреди невролог-офталмологът проф. Силвия Чернинкова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

През последните два месеца специалистът е диагностицирал два случая на невроретинит – рядко заболяване, което засяга зрителния нерв и ретината. И при двамата пациенти инфекцията е свързана с контакт с котки.

„Причинителят на това заболяване е една бактерия – пръчковидна аеробна бактерия, която се нарича Bartonella henselae. В последните два месеца имах точно два случая на невроретинит, което за мен беше много изненадващо, тъй като по правило това е едно рядко заболяване. Наблюдава се при един до четирима души на 100 хиляди от популацията”, обясни проф. Чернинкова.

По думите ѝ става въпрос за двама пациенти – мъж на около 30 години и жена на над 50. И двамата са любители на котки. При тях заболяването се проявило с внезапно замъгляване на зрението и появата на тъмно петно в централната част на зрителното поле.

„По правило невроретинитът е най-често едностранен, но може да бъде и двустранен, тоест да засяга и двете очи. При единия пациент се получи остро развило се замъгляване на зрението на едното око, с поява на тъмно черно петно в центъра на зрителното поле. При повечето случаи невроретинитът протича безболково”, разказа специалистът.

Според проф. Чернинкова характерна проява на заболяването е така наречения централен скотом – участък на загубено зрение в центъра на зрителното поле. „Скотом означава островна слепота сред полето от зрение. В централната част на зрителното поле се получава това тъмно петно”, поясни неврологът.

Проф. Чернинкова определи уличните котки като основен източник на заразата. „Котките по правило са носители на тази бактерия. Около 40% от тях могат да имат Bartonella henselae в определен етап от живота си, но обикновено се изчистват от нея. Най-често носители са малките котки – до една година, както и уличните котки”, посочи тя.

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