В България все още има сериозни проблеми с организацията на спешната помощ при инсулт, включително в столицата. За това предупреди неврологът доц. д-р Росен Калпачки в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS. Разговорът беше по повод Световния ден за борба с инсулта, който се отбелязва на 29 октомври.

По думите му времето между първия контакт на пациента със спешен медицински екип и започването на лечението е решаващо. Затова е необходимо болниците да осигуряват непрекъснат достъп до специализирана помощ, независимо дали инсултът настъпва през деня, през нощта или в почивните дни.

Инсултът винаги се случва - независимо дали е делник, или празник, каза специалист

„Трябва винаги да има свободни легла за такива пациенти и най-важното - зад леглата трябва да стоят реални хора, не хора на разположение, не хора по документи“, подчерта специалистът.

Калпачки обясни, че лечението на инсулт изисква координиран екип от невролози, специалисти по образна диагностика, лаборанти, медицински сестри и санитари. Дори липсата на един от тях може да забави животоспасяващите действия.

Неврологът обърна внимание и на недостатъчната координация между спешните екипи и болниците. Според него все още няма напълно надежден механизъм, който да гарантира, че пациентът ще бъде транспортиран възможно най-бързо до лечебно заведение с необходимите специалисти и свободни легла.

Според специалиста ранното предупреждение позволява на болничния екип да се подготви още преди пристигането на линейката. Доц. Калпачки постави акцент и върху превенцията. Той призова хората да следят кръвното си налягане, холестерола, кръвната захар и телесното си тегло, дори когато нямат оплаквания. Особено внимание отдели на високото кръвно налягане, което е сред най-сериозните рискови фактори за инсулт.

Специалистът предупреди и за вредните навици сред младите хора - недостатъчния сън, прекомерната употреба на енергийни напитки и постоянното напрежение. Според него тези практики могат да имат сериозни последици за здравето в дългосрочен план.

Ранната диагностика и бързата реакция – ключови за лечението на инсулта

Доц. Калпачки препоръча пълноценен нощен сън, балансиран начин на живот и време за почивка всеки ден. „Трябва да имаме няколко минути дневно, които да са само наши, да изключим и да дадем възможност на мозъка и цялото тяло да направят своята пауза“, посъветва специалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.