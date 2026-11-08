В сезона на вирусните инфекции често страдат ушите, носът и гърлото. Кога пациентът има право на преглед при специалист по линия на Здравната каса и какви такси се заплащат? Темата коментира главният експерт в НЗОК Здравка Никова в рубриката „Твоите здравни права” на предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

По думите на Никова първата стъпка при здравословен проблем е посещението при личния лекар. „Той ще извърши преглед, ще снеме анамнеза. Въз основа на този преглед, по негова преценка и при необходимост, ще ни издаде направление към съответния специалист, или в конкретния случай – към специалист по УНГ болести”, обясни тя.

Експертът посочи, че когато пациентът е насочен с направление бланка №3 за консултация със специалист, прегледът се заплаща от НЗОК. По думите ѝ потребителската такса е 1,48 евро, а за пенсионерите – 0,51 евро. „Здравноосигуреното лице дължи единствено потребителска такса, освен ако не попада в категорията на освободените от нея”, каза Никова.

Кой плаща при отстраняване на чуждо тяло от ухото или носа?

​Експертът уточни, че отстраняването на чуждо тяло също е сред дейностите, които НЗОК покрива. „Премахването на чуждо тяло от ушния канал попада в групата на специализираните дейности и за него пациентът не трябва да заплаща. Естествено, трябва да е насочен с направление бланка №3 към специалиста”, посочи Никова.

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