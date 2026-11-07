Кои са най-честите страхове и фобии на съвременния човек? И възможно ли е родителите несъзнателно да формират страхове у децата си, които да ги съпътстват и в зряла възраст? Темата коментира психологът Денис Никифоров в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Според него срещата с психолог може да бъде полезна не само когато изпитваме сериозен дискомфорт, но и когато искаме да опознаем по-добре себе си и да развием личностния си потенциал.

„При всяко нещо, което ни дава дискомфорт, или ако искаме дори да развиваме себе си, срещата с психолог със сигурност би била полезна. Тя би ни помогнала да погледнем нещата и нашите теми от един друг ъгъл”, обясни Никифоров.

Той подчерта, че страхът сам по себе си не е нещо лошо.

„Страхът има защитен механизъм и той е много ключов, ценен и важен. Ако един човек не може да плува и го е страх, той не влиза в дълбокото. Понякога осмеляването и смелостта могат да доведат до по-големи проблеми и съответно до инциденти”, посочи психологът.

Кога страхът се превръща във фобия?

По думите на специалиста разликата между обикновения страх и фобията е съществена. Докато страхът често е естествена реакция на реална опасност, фобията може да предизвиква силна тревожност дори при липса на непосредствена заплаха.

„Фобията е нещо перманентно. Тя може да се заражда някъде назад в детството заради нещо, от което изпитваме страх. Например фобия от змии или от качване в асансьор. Най-различни са фобиите и те са малко като един перманентен маркер на бялата дъска. Някъде назад има тяхното коренче и трябва поетапно да се справяме с тях, защото при фобията реагира тялото”, обясни Никифоров.

Той подчерта, че понякога човек дори няма съзнателен спомен за първопричината на своя страх. Възможно е той да е свързан с преживявания в семейството и с поведението на родителите.

Психологът коментира и ролята на възпитанието при формирането на определени страхове.

„Много родители плашат своите деца било то с полицаи или с мечка. Ако перманентно едно дете е плашено с полицията, после като възрастен може да има страх от властта, да го е страх да поставя граници или пък да нарушава граници и правила”, посочи Никифоров.

Целия разговор гледайте във видеото.