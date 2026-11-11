Здравният медиатор е мостът между хората, които най-трудно достигат до медицинска помощ, както и здравната система, която често остава далечна и недостъпна за тях. Как тази професия спасява животи чрез профилактика, ваксинации и ранна диагностика? Темата коментира основателят на Националната мрежа на здравните медиатори проф. Ивайло Търнев в „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му над 370 души в над 160 общини работят като здравни медиатори. „Здравните медиатори трябва да са професионалисти и да се занимават единствено и само със здравна и социална дейност и по този начин да печелят доверието на уязвимите хора. Има и директори на лечебни заведения, които също заявяват желание в болничните заведения да има здравни медиатори”, разказа той.

„Много често такива пациенти, които са в много тежко състояние, отиват при здравния медиатор и казват: „Ти си ми последната надежда“. И с тези думи здравният медиатор трябва да се ангажира и трябва да доведе нещата докрай”, казва проф. Търнев.

Според него професията изисква не само подготовка, но и изключителна отдаденост. „Не всеки може да бъде здравен медиатор. Всеки може да мине през обучението, но не всеки може да работи срещу минималната работна заплата“, категоричен беше експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.